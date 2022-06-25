Manisa'da kanala dökülen sıvının yaydığı gazdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da sulama kanalına dökülen sıvıdan sızan gazdan etkilenen 4 işçi, tedavi altına alındı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 4 işçi, fabrika dışında mola verdikleri sırada fenalaştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çalışanları hastaneye kaldırdı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, işçilerin soludukları gazdan etkilendiklerinin belirlendiği ifade edilerek, "Zehirlenmeye maruz kalan çalışanlara yapılan ilk müdahale ve sağlık kontrollerinde hayati tehlikeleri bulunmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Açıklamada olay sonrası AFAD ekiplerince yapılan incelemede DSİ'ye ait sulama kanalına dökülen sıvı atık üzerinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin de çevredeki kurum ve işletmelerde denetime başladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sulama kanalındaki atıktan numune alınmıştır. Alınan numunelerle eşleştirme analizi yapılarak kirletici kaynak ve kirleten tespitinin yapılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte sahada AFAD ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından da çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan denetimler ve eşleştirme analizi sonuçları doğrultusunda çevreyi kasten kirleten ve insan sağlığını olumsuz etkileyerek 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na aykırı davrananlar hakkında idari işlem başlatılacaktır."