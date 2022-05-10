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Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

10.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Saadet Şeranoğlu: - "8 kişiyle başladık. Umarım ileriki günlerde bu sayıyı artırırız"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'da eğitim hayatını tamamlamış 23 yaşın üzerindeki otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerle kurulan "Engelsiz Mehter Takımı", ilk konserini 12 Mayıs'ta verecek.

Yunusemre Belediyesi, Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü ve hayırseverlerin desteğiyle kurulan "Engelsiz Mehter Takımı", Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde provalarına devam ediyor.

Engellilerin sosyal hayata adapte olmaları amacından yola çıkarak kurulan takım, müzik öğretmeni Hakan Börekçi'nin verdiği eğitimin ardından ilk konserini Engelliler Haftası kapsamında 12 Mayıs'ta Manisa protokolüne vermeyi planlıyor.

"Eski Ordu Marşı", "Hücum Marşı" ve "Ceddin Deden" gibi bilinen mehter marşlarına çalışan takımın performansı dikkati çekiyor. Takımda kös (büyük davul) çalan down sendromlu Ali Şafak, performansıyla arkadaşlarını motive ediyor.

- Farkındalık oluşturmayı amaçlıyorlar

Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Saadet Şeranoğlu, AA muhabirine, otizmli oğlu Ozan'ın da mehter takımında yer aldığını, engellilerin eğitimine yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

"Engellilerin eğitim verildiği zaman yapamayacakları bir şeyin olmadığını göstermek istedik." diyen Şeranoğlu, kentte özellikle 23 yaş üstündeki engellilere yönelik eğitim programlarının yeterli olmadığını ifade etti.

Müzik kulağı ve ritim becerisi gelişmiş çocukları keşfetmelerinin ardından mehter takımı oluşturmaya karar verdiklerini kaydeden Şeranoğlu, şöyle konuştu:

"Grubumuz eğitim hayatı biten 23 yaş üstü engellilerden oluşuyor. Engel grupları değişiyor. Otizmli var, zihinsel engelli var, down sendromlu çocuklarımız var. Yani her engel grubundan mehter takımımızda katılımcı bulunmakta. 8 kişiyle başladık. Umarım ileriki günlerde bu sayıyı artırırız."

Mehter takımını çalıştıran müzik öğretmeni Hakan Börekçi de sosyal faaliyetlerle engellileri topluma kazandırmayı amaçladıklarını, ritim becerilerini ön plana çıkaran marşlar üzerinde durduklarını söyledi.

Hükümet Meydanı'nda 12 Mayıs'ta vermeyi planladıkları konser için yaklaşık 1 aydır çalıştıklarını anlatan Börekçi, Türkiye'nin dört bir yanında gösteriler yapmak istediklerini dile getirdi.

Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

- Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Saadet Şeranoğlu: - "8 kişiyle başladık. Umarım ileriki günlerde bu sayıyı artırırız"

Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor

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