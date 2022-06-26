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Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

26.06.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk ve ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Kabazlı Mahallesi yakınlarında otluk ve ormanlık alanın bulunduğu sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 20 arazöz, bir su ikmal aracı ve ilk müdahale araçları yönlendirildi.

Arazinin yapısı nedeniyle ekiplerin ulaşmakta zorlandığı yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden iki uçak ve üç helikopter de sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

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