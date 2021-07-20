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Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

20.07.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hakan Kılıçkaya (40) yönetimindeki 35 KF 7709 plakalı otomobil, Demirci - Salihli kara yolu Yeşildere mevkisinde önünde seyreden İlhan Kula'nın (33) kullandığı 45 PE 093 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Kula ile traktördeki Tahsin Kula (61) ve Raşit Bilek (33) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan traktör sürücüsü Kula, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Traktörün römorkundaki küçükbaş hayvanlar başka traktörle nakledildi.

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı
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