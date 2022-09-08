YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

08.09.2022 03:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

Yaşar Baydemir'in (53) kullandığı 60 DP 617 plakalı traktör, Dağhacıyusuf Mahallesi Körez mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Anne ve babalarının eve dönmemesi üzerine çocukları mahalle sakinleriyle birlikte arama çalışması başlattı.

Vatandaşlar, yaklaşık 1 saatlik arama sonrasında Körez mevkisinde yola yakın bir noktada Yaşar Baydemir'in eşi Aynur Baydemir'in (50) yardım çığlıklarını duydu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralanan Aynur Baydemir'i Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü ise ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak Baydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Baydemir'in cesedi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Dağhacıyusuf Mahallesi Muhtarı İbrahim Yöntem, AA muhabirine, Baydemir ve eşinin kayıp olduğu haberini almalarının ardından durumu ilgili birimlere bildirdiklerini söyledi. Yöntem, "Mahalle sakinlerimizden Yaşar Baydemir ve eşinin eve gelmediğini öğrendik. Gönüllü vatandaşlarımızla birlikte hemen arama çalışması başlattık. Yaklaşık 1 saatlik arama sonrasında kaza yerini tespit ettiğimizde Baydemir'in cansız bedenini bulduk. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.

Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Alaşehir

Manisa Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
13:13
İkindi
16:48
Akşam
19:38
Yatsı
20:57
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.