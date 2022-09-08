Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Dağhacıyusuf Mahallesi Muhtarı İbrahim Yöntem, AA muhabirine, Baydemir ve eşinin kayıp olduğu haberini almalarının ardından durumu ilgili birimlere bildirdiklerini söyledi. Yöntem, "Mahalle sakinlerimizden Yaşar Baydemir ve eşinin eve gelmediğini öğrendik. Gönüllü vatandaşlarımızla birlikte hemen arama çalışması başlattık. Yaklaşık 1 saatlik arama sonrasında kaza yerini tespit ettiğimizde Baydemir'in cansız bedenini bulduk. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.

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