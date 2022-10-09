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Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

09.10.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak'ta, aralarında husumet bulunan S.E. (43) ile Necat Ç. (50) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda S.E, pompalı tüfekle, Necat Ç'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Necat Ç, sağlık ekiplerince, Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından kaçan S.E, polis ekiplerince Turgutlu ilçesi civarında yakalandı.

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Manisa silahlı kavga yaralı

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