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Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

07.10.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, 2,5 yaşındaki SMA hastası Duru Sağlık bebeğin tedavi giderlerine destek vermek adına Galatasaray, SigortaShop, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor kadın voleybol takımlarının katılımıyla düzenlenen "Sardes Kupası" başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda başlayan turnuvada ilk karşılaşmada SigortaShop ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın 3-0'lık zaferiyle sonuçlanan karşılaşmayı, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, protokol üyeleri ve voleybolseverler izledi.

SMA hastası Duru'nun annesi Hatice Sağlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa Valiliği onaylı yardım kampanyası kapsamında tedavi masrafları için gerekli olan paranın yüzde 64'ünün toplandığını söyledi.

Kampanya düzenleyerek destek olmak isteyenlere teşekkür eden Hatice Sağlık, "Kızımızın yaşama tutunması için gerekli olan paranın toplanması adına bugüne kadar çok sayıda sosyal sorumluluk projesi düzenlendi. Bu turnuva da bunlardan birisi. Tedavi olabilmesi için Duru'nun belirli bir kilonun üzerine çıkmaması lazım, 900 gram daha alırsa tedavisi riskli olacak. Daha fazla kilo almaması için çocuğumu bazen günde bir defa beslemek zorunda kalıyorum. Aç yattığı için de sürekli ağlıyor. Ne olur sesimizi duyun." diye konuştu.

Sardes Kupası'nı düzenleyen SigortaShop Kulübü Başkanı Aydın Kaya da, sosyal sorumluluk projesinde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Umarız iyi bir gelir elde edilir. Duru Sağlık'ın tedavisi için gerekli olan paranın toplanmasına bir nebze de olsa katkı olur. Turnuvaya katılarak destek olan takımlara teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı

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Manisa Salihli galatasaray

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