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Manisa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

16.08.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolu Sandal Mahallesi mevkisinde İlhan A'ın kullandığı 26 VT 088 plakalı tır, aynı yönde seyir halindeki Onur Y'nin (21) kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü Onur Y. ile motosiklette bulunan Seyfi Y. (19) çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Manisa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Manisa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Manisa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Manisa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Manisa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Manisa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Manisa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Manisa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa

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