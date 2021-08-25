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Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

25.08.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin iki tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, Çetin Acuroğlu yönetimindeki 35 PCK 37 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Osman Ökkeş Kolukısa idaresindeki 33 E 4681 plakalı tıra, ardından İlyas Yalçınkaya'nın kullandığı 06 BN 3093 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Çetin Acuroğlu, aynı araçta bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen 1 yolcu ağır yaralandı.

Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-Uşak kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
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