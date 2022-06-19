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Manisa'da uçuruma düşen iki kişi yaralandı

19.06.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekiplerce hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hakkında 3 Nisan'da kayıp ihbarında bulunulduğu ve 6 suçtan yakalama kararının olduğu belirlendi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uçuruma düşen iki kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Z.C. (47) ile M.A. (41), Uncubozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana gelerek alkol almaya başladı. İkili, bir süre sonra yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.A, düştüğü yerden ekiplerce çıkarılarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.C'yi düştüğü yerde bulamayan ekipler, telefonla irtibat kurarak yerini tespit etmeye çalıştı. Z.C, yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından bölgeye uzak noktadaki yol kenarında bulunarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İncelemede 3 Nisan'da kayıp ihbarı verildiği ve 6 suçtan yakalama kararının olduğu belirlenen Z.C'nin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

M.A. ve Z.C'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da uçuruma düşen iki kişi yaralandı

- Ekiplerce hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hakkında 3 Nisan'da kayıp ihbarında bulunulduğu ve 6 suçtan yakalama kararının olduğu belirlendi

Manisa'da uçuruma düşen iki kişi yaralandı

Manisa'da uçuruma düşen iki kişi yaralandı

Manisa'da uçuruma düşen iki kişi yaralandı

Manisa'da uçuruma düşen iki kişi yaralandı

Manisa'da uçuruma düşen iki kişi yaralandı

Manisa'da uçuruma düşen iki kişi yaralandı

Manisa'da uçuruma düşen iki kişi yaralandı

Manisa'da uçuruma düşen iki kişi yaralandı

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