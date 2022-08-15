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Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

15.08.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesi'ndeki boş alanda aralarında daha önce husumet olan E.B. (30) ile Ö.Ç. (32) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç, tabancayla E.B'ye ateş açtı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan E.B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Ö.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Manisa şehzadeler ilçesi silahlı kavga

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