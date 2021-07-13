Maraşlı neden final yapıyor? ATV'den üzen karar!

Yönetmen koltuğun Arda Sarıgün'ün oturduğu ve başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Saygın Soysal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Maraşlı dizisinden seyirciyi üzecek haber geldi. Dizi ekibi ve kanalın aldığı ortak final yapma kararı, dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Maraşlı neden final yapıyor? Maraşlı ne zaman final yapacak?

Maraşlı neden final yapıyor?

Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in yer aldığı Atv'nin iddialı yapımı Maraşlı ekranlara veda ediyor.

Yapımın ve kanalın aldığı ortak kararın ardından dizinin final bölümüne ait fragman yayınlanırken izleyiciler ise neden final yapacağını araştırmaya başladı.

İlk bölümü ile Ocak ayında izleyici karşısına çıkan ve kısa sürede fenomenleşen Maraşlı dizisi 13 Temmuz Salı akşamı ekran serüvenini sonlandıracak.

Dizinin neden final yapacağına ilişkin bir açıklama bulunmazken Maraşlı karakterinin hikayesinin yani senaryonun sonuna gelindiği için bu kararın alındığı tahmin ediliyor.