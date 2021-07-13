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Maraşlı neden final yapıyor? ATV'den üzen karar!

13.07.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Maraşlı dizisinden izleyicisini üzen haber geldi. Sezona iddialı bir giriş yapan ve kısa sürede izleyicinin dikkatini çeken Maraşlı dizisinin final kararı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Maraşlı neden final yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

Yönetmen koltuğun Arda Sarıgün'ün oturduğu ve başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Saygın Soysal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Maraşlı dizisinden seyirciyi üzecek haber geldi. Dizi ekibi ve kanalın aldığı ortak final yapma kararı, dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Maraşlı neden final yapıyor? Maraşlı ne zaman final yapacak?

Maraşlı neden final yapıyor?

Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in yer aldığı Atv'nin iddialı yapımı Maraşlı ekranlara veda ediyor.
Yapımın ve kanalın aldığı ortak kararın ardından dizinin final bölümüne ait fragman yayınlanırken izleyiciler ise neden final yapacağını araştırmaya başladı.
İlk bölümü ile Ocak ayında izleyici karşısına çıkan ve kısa sürede fenomenleşen Maraşlı dizisi 13 Temmuz Salı akşamı ekran serüvenini sonlandıracak.
Dizinin neden final yapacağına ilişkin bir açıklama bulunmazken Maraşlı karakterinin hikayesinin yani senaryonun sonuna gelindiği için bu kararın alındığı tahmin ediliyor.
İzlenme oranlarında düşüş yaşanmayan ve belli bir izleyici kitlesine sahip Maraşlı dizisinin, bu karar ile yeni sezonda ekranlarda olmayacak.
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atv Maraşlı dizisi Burak Deniz
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