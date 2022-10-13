Marcao'dan sonra o da gidiyor! Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Victor Nelsson'u da bitiriyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 17 puan toplayarak 6. sırada yer alan ve şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Marcao, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmıştı. İspanya La Liga ekibi Sevilla, Brezilyalı futbolcuyu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle sarı - kırmızılılardan transfer etmişti. İspanyol temsilcisi, Marcao sonrasında Nelsson için de nabız yoklamış ancak transferi bitirememişti.

SEVILLA'DAN NELSSON HAREKATI

MARCAO TAM NOT ALDI Marcao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund'a karşı sergilediği performans, hocası Jorge Sampaoli’den tam not aldı.

SÜRPRİZ GELİŞME Brezilyalı yıldızın İspanyollar'ı mest eden performansı sonrasında sportif direktör Monchi, bu kez de Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Victor Nelsson için harekete geçti.

EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN 2. İSİM Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere göz açtırmayan Marcao, 7.3 reyting alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.

SEZON BAŞINDA OLMAMIŞTI Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sezon başında Marcao'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelsson'u da istemiş ancak Galatasaray'ı ikna edememişti.