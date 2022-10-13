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Marcao'dan sonra o da gidiyor! Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Victor Nelsson'u da bitiriyor...

13.10.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini hareketli şekilde geçiren Galatasaray'da birçok da ayrılık yaşanmıştı. Sarı - kırmızılılara 2019 yılında gelen Marcao, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olmuştu. Bu ayrılık sonrası savunmanın liderliğini Victor Nelsson almıştı. Sevilla'nın bu kez de Danimarkalı stoper için harekete geçtiği ve devre arasında transferi bitireceği iddia edildi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 17 puan toplayarak 6. sırada yer alan ve şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Marcao, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmıştı. İspanya La Liga ekibi Sevilla, Brezilyalı futbolcuyu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle sarı - kırmızılılardan transfer etmişti. İspanyol temsilcisi, Marcao sonrasında Nelsson için de nabız yoklamış ancak transferi bitirememişti.

SEVILLA'DAN NELSSON HAREKATI

MARCAO TAM NOT ALDI

MARCAO TAM NOT ALDI
Marcao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund'a karşı sergilediği performans, hocası Jorge Sampaoli’den tam not aldı.

SÜRPRİZ GELİŞME

SÜRPRİZ GELİŞME
Brezilyalı yıldızın İspanyollar'ı mest eden performansı sonrasında sportif direktör Monchi, bu kez de Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Victor Nelsson için harekete geçti.

EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN 2. İSİM

EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN 2. İSİM
Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere göz açtırmayan Marcao, 7.3 reyting alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.

SEZON BAŞINDA OLMAMIŞTI

SEZON BAŞINDA OLMAMIŞTI
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sezon başında Marcao'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelsson'u da istemiş ancak Galatasaray'ı ikna edememişti.

MONCHI HAREKETE GEÇTİ

MONCHI HAREKETE GEÇTİ
Hem Nelsson'un yükselen grafiği hem de Sevilla'da Marcao'nun performansı Monchi'nin operasyon başlatmasına neden oldu.
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