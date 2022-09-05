Marcao'nun yerine geliyor! Galatasaray transferi bitirdi

Süper Lig'de Okan Buruk ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 4 mücadeleden 2 galibiyet 1 beraberlik 1'de mağlubiyet alırken son haftasına girdiğimiz transfer tescil dönemi öncesi vitesi yükseltmiş durumda.

MARCAO'NUN YERİNE TAKVİYE...

Şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens ile güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da ayrılığı en çok konuşulan isim ise Marcao olmuştu. Galatasaray Brezilyalı savunmacıyı 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer ederken bu ismin yerine bir takviye yapması bekleniyordu.

MUTLU SON!

Sarı-Kırmızılılar Marcao'nun ayrılmasından bu yana arayışlarını sürdürdüğü savunma bölgesi için mutlu sona ulaştı. Milliyet'in haberine göre; Galatasaray uzun süredir listesinde bulunan isimlerden olan Kaan Ayhan transferini bitirirken, oyuncunun kulübü Sassuolo ile mutabakat sağladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi için İtalyan ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenilirken, anlaşmanın 4 yıllık olacağı ve oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro ödeneceği kaydedildi. Sarı-Kırmızılı ekibin Kaan Ayhan transferini kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.