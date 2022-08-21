Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı kazanın tanıkları, o anları anlattı.

Derik'te dün Üçyol mevkisinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı kazada olay yerinde bulunanlardan Gülsen Esen, AA muhabirine, kazanın etkisini hala atlatamadığını söyledi.

"Fırına ekmek almaya geldim. Kaza oldu, herkes oraya koştu. Yaralıları, ölenleri götürdüler. Evimize gidiyorduk ki ikinci kaza oldu. Bir saniye ile kurtuldum." diyen Esen, hala yaşadığına inanamadığını belirtti.

Esen, o anda herkesin şokta olduğunu dile getirdi.

- Kolundan yaralandı

Ercan Çeyez (17) ise ilk kazayı görüp kardeşinin orada olabileceğini düşünüp, olay yerine gittiğini belirtti.

Araçtan kopan parçanın çarpması sonucu yere düştüğünü anlatan Çeyez, başını kaldırdığında tırın yanından geçtiğini gördüğünü söyledi.

Çeyez, "Kolumun yan tarafından darbe aldım. Kazada ölenlerin yüzde 90'ı tanıdıktı. Akraba, eş, dost vefat etti." dedi.

- "Bir şeylerin patladığını düşündük"

Kazanın yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Şahin Ektiren ise çalıştığı sırada şiddetli bir ses geldiğini belirtti.

Ektiren, "Önce bir şeylerin patladığını düşündük. Dışarı çıktığımızda bir toz bulutu vardı. Baktık 2 araç devrilmiş. Ne olduğunu bilmiyorduk. Toz bulutu gidince tırın devrildiğini gördüm. Şoförü çıkmaya çalışıyor. Hemen yardıma koştuk. Emniyet kemeri onun sıkıştırmıştı. Bıçakla kemeri kestik, araçtan çıkardık, onu hastaneye gönderdik. Sonra polis ekipleri geldi. Biz içeri geçtik." diye konuştu.

Bu sırada kazanın nasıl olduğunu anlamak için kamera görüntülerini izlemeye başladıklarını anlatan Ektiren, yine sesler gelmeye başladığını duyunca dışarı çıktıklarını söyledi.

Ektiren, "Çığlık sesleri gelmeye başladı. İkinci kaza oldu. Daha çok can kaybı yaşandı. Bu sefer diğer yaralıların yardımına koştuk. Artık bu kazaları istemiyoruz. Bu en kötüsüydü, daha kötüleri yaşanmasın." ifadelerini kullandı.