YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

21.08.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazadan son anda kurtulan Gülsen Esen: - "Fırına ekmek almaya geldim. Kaza oldu, herkes oraya koştu. Yaralıları, ölenleri götürdüler. Evimize gidiyorduk ki ikinci kaza oldu. Bir saniye ile kurtuldum" - Kazada yaralanan Ercan Çeyez: - "Kolumun yan tarafından darbe aldım. Kazada ölenlerin yüzde 90'ı tanıdıktı. Akraba, eş, dost vefat etti"

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı kazanın tanıkları, o anları anlattı.

Derik'te dün Üçyol mevkisinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı kazada olay yerinde bulunanlardan Gülsen Esen, AA muhabirine, kazanın etkisini hala atlatamadığını söyledi.

"Fırına ekmek almaya geldim. Kaza oldu, herkes oraya koştu. Yaralıları, ölenleri götürdüler. Evimize gidiyorduk ki ikinci kaza oldu. Bir saniye ile kurtuldum." diyen Esen, hala yaşadığına inanamadığını belirtti.

Esen, o anda herkesin şokta olduğunu dile getirdi.

- Kolundan yaralandı

Ercan Çeyez (17) ise ilk kazayı görüp kardeşinin orada olabileceğini düşünüp, olay yerine gittiğini belirtti.

Araçtan kopan parçanın çarpması sonucu yere düştüğünü anlatan Çeyez, başını kaldırdığında tırın yanından geçtiğini gördüğünü söyledi.

Çeyez, "Kolumun yan tarafından darbe aldım. Kazada ölenlerin yüzde 90'ı tanıdıktı. Akraba, eş, dost vefat etti." dedi.

- "Bir şeylerin patladığını düşündük"

Kazanın yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Şahin Ektiren ise çalıştığı sırada şiddetli bir ses geldiğini belirtti.

Ektiren, "Önce bir şeylerin patladığını düşündük. Dışarı çıktığımızda bir toz bulutu vardı. Baktık 2 araç devrilmiş. Ne olduğunu bilmiyorduk. Toz bulutu gidince tırın devrildiğini gördüm. Şoförü çıkmaya çalışıyor. Hemen yardıma koştuk. Emniyet kemeri onun sıkıştırmıştı. Bıçakla kemeri kestik, araçtan çıkardık, onu hastaneye gönderdik. Sonra polis ekipleri geldi. Biz içeri geçtik." diye konuştu.

Bu sırada kazanın nasıl olduğunu anlamak için kamera görüntülerini izlemeye başladıklarını anlatan Ektiren, yine sesler gelmeye başladığını duyunca dışarı çıktıklarını söyledi.

Ektiren, "Çığlık sesleri gelmeye başladı. İkinci kaza oldu. Daha çok can kaybı yaşandı. Bu sefer diğer yaralıların yardımına koştuk. Artık bu kazaları istemiyoruz. Bu en kötüsüydü, daha kötüleri yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

- Kazadan son anda kurtulan Gülsen Esen: - "Fırına ekmek almaya geldim. Kaza oldu, herkes oraya koştu. Yaralıları, ölenleri götürdüler. Evimize gidiyorduk ki ikinci kaza oldu. Bir saniye ile kurtuldum" - Kazada yaralanan Ercan Çeyez: - "Kolumun yan tarafı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mardin Derik kaza

Mardin Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:31
Öğle
12:25
İkindi
16:08
Akşam
19:10
Yatsı
20:31

Mardin Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazar

Yeni Şifa Eczanesi
Artuklu
Sinanoğlu Eczanesi
Artuklu
Eylül Eczanesi
Kiziltepe
Zeytin Eczanesi
Kiziltepe
Ömer Eczanesi
Midyat
Nur Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Polis aracında dehşet saçtı! Kelepçelerinden kurtulunca...

Polis aracında dehşet saçtı! Kelepçelerinden kurtulunca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.