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Mardin'de Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı

28.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonun ilk gününde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 544 personelin katılımıyla "Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Eren Abluka-26 (Mardin-Ömeryan) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 544 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde Nusaybin ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma tarafından müşterek yürütülen hava kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

Mardin'de Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı

- Operasyonun ilk gününde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı

Mardin'de Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı

Mardin'de Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı

Mardin'de Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı

Mardin'de Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı

Mardin'de Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı

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