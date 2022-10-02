YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

02.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve bisiklet gruplarının desteğiyle merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 100'den fazla bisikletçi bir araya geldi.

Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanser taramasında başarılı çalışmalar yapan 6 sağlık çalışanına bisiklet hediye edildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın startıyla sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu bisiklet sürücüleri, kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık 3 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Vali Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet sürmenin sağlığa faydalarına değindi.

Sağlıklı bir hayat için herkesin bisiklet sürmesi ve yürüyüş yapması gerektiğini belirten Demirtaş, "Hareketli yaşam, kalp sağlığımız açısından gerçekten çok önemli. Buna dikkat edersek çok daha sağlıklı bir hayat idame ettirebiliriz. Kalbimizi çok iyi korumamız lazım. Bunun için vatandaşlarımıza özellikle yürüyüş yapmayı ve bisiklete binmeyi tavsiye ediyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise hareketli yaşam konusunda farkındalık yaratmak istediklerinin altını çizerek, her yaştan bireyleri bisiklet kullanımına ve hareketli yaşama davet ettiklerini vurguladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hasan Baysal da kentte bisiklet sporunun yaygınlaşması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mardin bisiklet

Mardin Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:06
Öğle
12:12
İkindi
15:31
Akşam
18:07
Yatsı
19:22

Mardin Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazar

Yenigün Eczanesi
Artuklu
Aydoğan Eczanesi
Artuklu
Özyılmaz Eczanesi
Kiziltepe
Melik Eczanesi
Kiziltepe
Şifa Eczanesi
Midyat
Park Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.