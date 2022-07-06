MARDİN (AA) - Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafonun patlaması sonucu dumandan etkilenen hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi.
Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumanın hastanenin içine yayılması nedeniyle yatarak tedavi gören hastalar sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere gönderiliyor.
İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapıyor.
Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor
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