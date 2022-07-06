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Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

06.07.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

MARDİN (AA) - Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafonun patlaması sonucu dumandan etkilenen hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi.

Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanın hastanenin içine yayılması nedeniyle yatarak tedavi gören hastalar sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere gönderiliyor.

İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapıyor.

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

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Mardin tahliye

Mardin Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
04:56
Öğle
12:27
İkindi
16:18
Akşam
19:48
Yatsı
21:25

Mardin Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Ufuk Eczanesi
Artuklu
Kızıltepe Eczanesi
Kiziltepe
Gündoğdu Eczanesi
Kiziltepe
Akan Eczanesi
Midyat
Yıldırım Eczanesi
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