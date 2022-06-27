MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen plastik boru yüklü kamyonda Nusaybin-Kızıltepe kara yolu Eskiyol Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücünün durdurduğu kamyondaki yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce söndürüldü.
Yangında kamyonda hasar oluştu.
Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı
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