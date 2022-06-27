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Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

27.06.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen plastik boru yüklü kamyonda Nusaybin-Kızıltepe kara yolu Eskiyol Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Sürücünün durdurduğu kamyondaki yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce söndürüldü.

Yangında kamyonda hasar oluştu.

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı

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yangın Mardin Nusaybin

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