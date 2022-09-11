MARDİN (AA) - Mardin'de, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistan için hazırlanan un, makarna ve bulgurdan oluşan 80 ton gıda yardımı, ülkeye gönderilmek üzere Van'a doğru yola çıktı.

Mardin'den Pakistan'daki sel bölgesine 80 ton gıda yardımı

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