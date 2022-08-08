YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

08.08.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

MARDİN (AA) - Türkiye'ye gelin gelen Ukrayna vatandaşı Alina Kolos, Mardin'de Müslüman olarak Amine ismini aldı.

Ukrayna'da tanıştığı Mahsum Kocak (46) ile geldiği Türkiye'de evlenen Kolos, Müslüman olmaya karar verdi.

Mardin Müftülüğüne başvuran Kolos için ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'ten İslam’la ilgili bilgi alan Kolos, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Amine ismini alan Kolos, daha sonra Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi, ardından duaya eşlik etti.

Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslamiyet’i seçtiğini ve İslam’a ısındığını belirten Kolos, en büyük arzusunun sevdiği eşiyle mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmek olduğunu kaydetti.

İl Müftüsü Çelik de Ukraynalı geline Kur'an-ı Kerim ile aile birliğinin önemini anlatan çeşitli kitaplar hediye etti.

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mardin Ukrayna müslüman

Mardin Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:20
Öğle
12:28
İkindi
16:15
Akşam
19:25
Yatsı
20:51

Mardin Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Yıldız Eczanesi
Artuklu
Kaya Eczanesi
Artuklu
Oral Eczanesi
Kiziltepe
Günsel Eczanesi
Kiziltepe
Şükran Eczanesi
Midyat
Nur Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.