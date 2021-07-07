Mario Balotelli kimdir, nereli? Mario Balotelli kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Büyük bir hayran kitlesi olan dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli, Adana Demirspor ile anlaştı. Başarılı futbolcunun Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği duyurulmuştu. Sevilen isim bugün İstanbul'a vardı. Peki Mario Balotelli kimdir, futbol kariyerinde neler yaptı? İşte Balotelli ile ilgili detaylar...

Mario Balotelli kimdir?

Önceki dönemlerde İtalya'da yer alan; İnter, Juventus, Milan ve Liverpool, Manchester City gibi takımlarda formalar giyen dünyaca ünlü başarılı futbolcu Mario Balotelli, Adana Demirspor ile anlaştı.

İstanbul'a geldi! Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği duyurulan Balotellii bugün İstanbul'a vardı. "Balotelli kimdir?" sorusu vatandaşlar ve futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Balotelli nereli ve kaç yaşında? 12 Ağustos 1990 tarihinde Palermo, İtalya'da doğan Mario Barwuah Balotelli, santrfor mevkisinde oynayan Gana asıllı İtalyan bir futbolcudur. 2010-2018 seneleri arasında İtalya millî futbol takımında forma giymiştir.

Kariyerine Lumezzane'de başlayan Balotelli, daha önce 2 kez Barcelona altyapısında denenmiştir. 2007 senesinde Inter ile sözleşme imzalayan Balotelli'yi takıma getiren Roberto Mancini olmuştur. Ancak Balotelli'nin disiplinsiz davranışlarından dolayı takımdan ayrılma kararı almıştır. Balotelli, yeni hocası José Mourinho ile anlaşmazlıklar yaşamıştı. Bu olay onun Inter'de uzun bir kariyer yapma olasılığını bitirmişti. Balotelli, Ağustos 2010 tarihinde Manchester City ile sözleşme imzalamıştı.