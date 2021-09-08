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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

08.09.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 3 gündür ava çıkamayan balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
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