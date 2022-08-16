YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

16.08.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla "Derin Uğultu" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Jeoloji Mühendisleri Odasınca deprem öncesi alınması gereken tedbirler ve deprem sırasında yapılacakların anlatıldığı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki belgesel gösterimini, Vali Muammer Erol ve il protokolünün yanı sıra vatandaşlar izledi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Becan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası ile Bursa Jeoloji Mühendisleri Odasının hazırladığı belgeseli biz de Yalova’daki hemşehrilerimizle buluşturmak istedik. Belgeselin bu ikinci galası. Yurdun dört bir yanında gösteriminin yapılacağını biliyoruz. Belgesel, depremi unutmamak ve hatırlatmak adına önemli bir proje. Depremle ilgili herkesin alacağı birçok ders var."

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Osman Kendir de 17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçtiğini hatırlattı.

Deprem sonrasındaki sesi anlattığı için belgeselin adının "Derin Uğultu" olduğunu aktaran Kendir, "Biz bu belgeselle ne kadar çok kişiye ulaşırsak halkla birliktelik sağlayabileceğimize ve bilgilendirme yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem Yalova belgesel

Yalova Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:08
Yatsı
21:37
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.