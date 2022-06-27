"Küllerinden doğmak" temasıyla 10 Haziran'da başlayan Marmaris Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması'nın Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 7 ülkeden 33 kişinin başvurduğu yarışmada çevrim içi yapılan ön elemeyi geçen 20 kişinin katıldığı finalde, Beste Yalı'nın birinci, Mercan Aldemir'in ikinci ve Ayben Sever'in üçüncü olduğu bilgisine yer verildi.

Marmaris Kültür ve Sanat Festivali yangın nedeniyle sonbahara ertelendi

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