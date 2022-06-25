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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

25.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören orman havadan görüntülendi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde çıkan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kontrol altına alındığını açıkladığı yangınla ilgili soğutma çalışmalarına erken saatlerde başlandı.

Helikopterler alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde çalışma yürüterek, bundan sonra meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiyor.

Öte yandan, 4 bin 500 hektarlık bir alanda etkili olan yangının izleri de dron ile görüntülendi.

Yangının başlangıç noktasından itibaren ormanlık alanın büyük zarar gördüğü gözlemlendi.

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

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