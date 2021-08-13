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Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

13.08.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, koyundan tavuğa, yaban domuzundan kaplumbağaya kadar yangından kurtarılan 347 hayvana korunak oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede 9 gün süren yangın boyunca resmi görevliler ve gönüllülerce yangın bölgelerinden veya tahliye edilen mahallelerden kurtarılan hayvanlara bakımevinin ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Bakımevinde kedi, köpek, koyun, inek, tavuk, kaz gibi sahipli hayvanların yanı sıra kaplumbağa, domuz, eşek, şahin gibi yabani hayvanların ve sokak hayvanlarının da olduğu 347 hayvanın yer aldığı bildirildi.

Bakımevinde, hayvanların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği, çipleri bulunan evcil hayvanların sahiplerine, domuz, kaplumbağa, şahin gibi yabani hayvanların ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Yangında bulunan, ancak sahibi ortaya çıkmayan kedi ve köpeklerin de sahiplendirildiği kaydedilen açıklamada, yangında köpeğini kaybeden bir ailenin yeni bir yavruyu, İstanbullu bir itfaiyecinin ise yangından kurtarılan bir kedi yavrusunu sahiplendiği bildirildi.

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu

Marmaris'te yangın süresince bakımevi hayvanlara sığınak oldu
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yangın Marmaris

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