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Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

26.06.2022 04:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak: - "Bizim amacımız 'bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir orduyu, bir ordu vatanı kurtarır' düşüncesiyle oradaki arkadaşlara bir çivi olmaya gittik ve birlikte güzel işler başardık"

Marmaris'teki orman yangınından dönen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, mesai arkadaşları tarafından konfetilerle karşılandı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınında 4 gündür mücadele eden Burdur Belediyesi İtfaiye ekibi kente döndü.

Komuta merkezinde bekleyen arkadaşlarınca alkışlarla karşılanan itfaiyeciler, görevlerini layıkıyla yaparak kentlerine dönmenin sevincini yaşadı.

- "Amacımız bir tane daha fazla ağacı kurtarmaktı"

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere, yangın başladığı anda hazırlıklarını yaptıklarını, koordinasyon merkezinden daha haber gelmeden bölgeye doğru yola çıktıklarını söyledi.

Büyük bir yangınla karşılaştıklarını belirten Ballak, "Bizim amacımız 'bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir orduyu, bir ordu vatanı kurtarır' düşüncesiyle oradaki arkadaşlara bir çivi olmaya gittik ve birlikte güzel işler başardık."dedi.

Ballak, yananın sadece ağaçlar olmadığını ormanın yanında yeşil vatanın, geleceklerinin ve oradaki insanların geçmişinin de yangından zarar gördüğünü aktardı.

Yangınla neredeyse uyumadan mücadele ettiklerini vurgulayan Ballak, "Kontrol altına alındı biz de huzurlu şekilde evimize döndük. Engellenmeseydi daha da büyüyecekti, yangını yeşil belde tarafına geçirtmemek için çok çabaladık ve başarılı olduk. Orada yorgunluğu ve uykusuzluğu düşünecek vaktimiz olmadı. Amacımız bir tane daha fazla ağacı kurtarmaktı." diye konuştu.

- "Kontrol altına alınınca sevinçten yorgunluğumuz geçti"

İtfaiyeci Yusuf Aslan da görevlerini layıkıyla yapmanın gururu içinde olduklarına değinerek, "Keşke böyle bir yangın çıkmasaydı, oradaki ağaçlar ve canlılar zarar görmesiydi. Karşılama için de arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İsmail Şahin de havadan ve karadan yoğun müdahaleyle yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınınca sevinçten yorgunluklarının geçtiğini anlattı.

İtfaiye eri Hasan Kaplan da yangına müdahale ettikleri alanların yeşil kaldığını görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

- Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak: - "Bizim amacımız 'bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir orduyu, bir ordu vatanı kurtarır' düşüncesiyle oradaki arkadaşlara bir çivi olmaya gittik ve birlikte güzel işler başardık"

Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

Marmaris'teki orman yangınından dönen alev savaşçılarına Burdur'da karşılama düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
yangın Burdur Marmaris

Burdur Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:44
Sabah
05:32
Öğle
13:07
İkindi
16:59
Akşam
20:32
Yatsı
22:12
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