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  4. MasterChef All Star finalinde korkutan anlar! Tahsin Küçük fenalaştı, canlı yayına ara verildi

MasterChef All Star finalinde korkutan anlar! Tahsin Küçük fenalaştı, canlı yayına ara verildi

08.01.2024 01:16 | Son Güncelleme:
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Aylar süren ekran macerasını noktalayan MasterChef All Star'ın büyük finalinde yarışmacılardan Tahsin Küçük aniden fenalaştı. Ünlü şeflerin şampiyon olan ismi açıklayacakları sırasında kısa süre fenalaşan Tahsin'in yardımına diğer finalist Esra yetişti. Tahsin'e sağlık ekibi müdahale ederken, MasterChef canlı yayını ise bir süre kesildi.

MasterChef All Star finali canlı yayında ekrana geldi. Büyük finale kalan Tahsin Küçük ve Esra Tokelli 3 etaptan oluşan zorlu finalde en özel tabaklarını hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. Ancak şampiyon olan ismin açıklanacağı anlarda ise izleyenleri korkutan bir olay yaşandı.

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CANLI YAYIN YARIDA KESİLDİ

CANLI YAYIN YARIDA KESİLDİ
Esra ile birlikte büyük finale kalan Tahsin Küçük karar anında aniden fenalaştı.
Gözleri kapanan Tahsin'e ilk yardıma yetişen Esra oldu.
Şeflerin de yanına koştuğu Tahsin'e sağlık ekibi müdahale etti.
O anları ise seyirciler ve diğer yarışmacılar endişeli gözlerle izledi.
MasterChef canlı yayını ise aniden kesildi ve fragmanlar yayınlanmaya başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Tahsin Küçük
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