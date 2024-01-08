MasterChef All Star finalinde korkutan anlar! Tahsin Küçük fenalaştı, canlı yayına ara verildi

MasterChef All Star finali canlı yayında ekrana geldi. Büyük finale kalan Tahsin Küçük ve Esra Tokelli 3 etaptan oluşan zorlu finalde en özel tabaklarını hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. Ancak şampiyon olan ismin açıklanacağı anlarda ise izleyenleri korkutan bir olay yaşandı.



