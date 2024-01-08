MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? Esra ve Tahsin canlı yayında yarıştı! MasterChef 2023 şampiyonluk ödülü ne oldu?

MasterChef All Star 2023 şampiyonu canlı yayında belli oldu. Tahsin, Hasan ve Esra'nın yarıştığı yarı finalde elenen isim Hasan olmuştu. Finale kalan Tahsin ve Esra, en özel tabaklarını şampiyonluk için hazırladı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın karşısında tezgah başına geçen Esra ve Tahsin arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan 3 ayrı turda Türk mutfağı, yabancı mutfak ve imza tabaklarından oluşan yemekler yapmalarını istedi. Saatler süren canlı yayında hünerlerini konuşturan MasterChef finalistleri Esra ve Tahsin, şampiyonluk ipini göğüslemek için mücadele etti.



