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MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? Esra ve Tahsin canlı yayında yarıştı! MasterChef 2023 şampiyonluk ödülü ne oldu?

08.01.2024 00:50 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da aylarca süren heyecan şampiyonun belirlendiği büyük finalle son buldu. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan MasterChef All Star finalinde Tahsin ve Esra şampiyon olabilmek için yarıştı. Tahsin ve Esra MasterChef finalinde 3 ayrı turda birbirinden özel yemekler hazırladı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, Esra ve Tahsin'in yaptığı yemekleri puanlayarak MasterChef'in yeni şampiyonunu belirledi. MasterChef 2023 şampiyonunun büyük ödülü de belli oldu.

MasterChef All Star 2023 şampiyonu canlı yayında belli oldu. Tahsin, Hasan ve Esra'nın yarıştığı yarı finalde elenen isim Hasan olmuştu. Finale kalan Tahsin ve Esra, en özel tabaklarını şampiyonluk için hazırladı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın karşısında tezgah başına geçen Esra ve Tahsin arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan 3 ayrı turda Türk mutfağı, yabancı mutfak ve imza tabaklarından oluşan yemekler yapmalarını istedi. Saatler süren canlı yayında hünerlerini konuşturan MasterChef finalistleri Esra ve Tahsin, şampiyonluk ipini göğüslemek için mücadele etti.


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Esra ve Tahsin 3 turda mücadele etti. Yarışmacılar ilk olarak Türk mutfağı menüsü yaptılar.
İlk tur sonunda Esra 22,5 puan Tahsin ise 21 puan aldı.
İkinci turda ise yarışmacılar uluslararası mutfaktan bir tabakla şeflerin karşısına çıktı.

Bu turdaki puanlama sonunda ise Esra 44,5 puana, Tahsin ise 42,5 puana ulaştı.

MasterChef şampiyonunu son turdaki puanlama belirledi
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