MasterChef Beyza Huri Aydın'a ne oldu, bayıldığı anlar konuşuluyor! Hastalığını açıkladı

MasterChef Beyza Huri Aydın’ın bayıldığı anlar gündemde. Beyza Huri Aydın’ın bayılmasının fragmana konması ve yarışmacı hakkında bilgi olmaması tepki görmüştü.



BEYZA'YA NE OLDU?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununun heyecanı devam ederken 23 yaşındaki Beyza Huri Aydın bir anda yere yığıldı. Şefler ve yarışmacıların yüreği ağzına geldi. Beyza kısa süre sonra kendine gelerek "Bir şey yok, biraz başım döndü" dedi. Somer Şef ise "Beyza gayet iyi" dedi.

BEYZA HASTALIĞINI AÇIKLADI

Somer Şef daha sonra da "Beyin ve kalbe baktılar ciddi bir sorun yok" dedi. Beyza ise hastane sonrası "Kontrol amaçlı gittik, kafam çok dönüyordu sıcak bastı, bayılacağımı düşünmemiştim. Yorgunluk vardı, hatırlamıyorum zaten. Ben kansızım onun da etkisi olabilir. Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim hemen beni götürüyorlar, ilgileniyorlar" dedi.



Ancak o anların zoom yapılarak gösterilmesi seyircileri çileden çıkardı.

İzleyiciler "Beyza büyük geçmiş olsun fakat genç bir kızın bu durumunu reyting malzemesi olarak kullanmak mide bulandırıcı utanmadan önünde arkasında reklam almak bir de" diyerek eleştirilerde bulundu.



Daha önce de yüzü yanan ve zor günler geçiren Beyza için seyirci isyan etti. Seyirciler programın reyting uğruna gösterdiği aşırı dikkat çekici anları şu paylaşımlarla eleştirdi: