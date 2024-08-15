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  4. MasterChef Deniz önce küfür etti sonra sinir krizi geçirtti! Sosyal medyayı çıldırtan anlara Demet Akalın da öfkelendi

MasterChef Deniz önce küfür etti sonra sinir krizi geçirtti! Sosyal medyayı çıldırtan anlara Demet Akalın da öfkelendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.08.2024 15:15
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MasterChef Deniz yarışmanın başından beri gündemden düşmüyor. Zeynep'e "S.ktir git" diyen Deniz'in fragmanda Zeynep ile tartıştığı görülüyor. Zeynep ise sinir krizi geçirerek yayına çıkamıyor. Demet Akalın bu anlar için "Bu küfürbazı çekmek zorunda değil insanlar" dedi.

MasterChef MasterChef olalı böylesini görmedi. MasterChef Türkiye 7. sezonda yarışan Deniz adlı yarışmacı her gün bir bomba olayla anılıyor. Rizeli Mehmet, Ayşe derken sıra Zeynep'e geldi.

Deniz Zeynep ile konuşurken "S.ktir git, kendimi yanında yetersiz hissediyorum, ne b.k izliyorsunuz!" diyerek şoke etmişti.

Olay bununla da kalmadı stüdyoda kameranın olmadığı alanda Deniz ve Zeynep arasında gerilim yaşandı. Kapı arkasında yaşanan gerilimde Zeynep'in ağlamasının sesleri kameraya yansıdı.

MasterChef Semih şeflere "Ufak atak gibi bir şey oldu doktor da ilgileniyor şu anda" deyince şefler şaşırdı ve "Bir tartışma mı oldu?" dedi.

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Deniz ise hemen söze girerek "Benle oldu şef" dedi.

Karşı takımdan Kaan'ın da fragmanda Deniz için "Enerjisini nefretten alıyor" dediği duyuldu.

MasterChef'te Deniz gündemden düşmüyor! Yarışmacıya küfür etti... MasterChef'te Deniz gündemden düşmüyor! Yarışmacıya küfür etti...

DEMET AKALIN ÇOK SİNİRLENDİ

Fragmanda ise Deniz'in Zeynep için "Deniz yüzünden sinir krizi geçirdim, Deniz grubun dinamiğini bozuyor... Sıkıntı yok şef" dediği görüldü.

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Demet Akalın fragmanı izleyince "Tüm yarışmacılar kazan kaldırsın!! Bu küfürbazı çekmek zorunda değil insanlar! Biz de!!" diyerek öfkelendi.

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Masterchef
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