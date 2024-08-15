MasterChef'te Deniz gündemden düşmüyor! Yarışmacıya küfür etti... "Acilen gönderilmeli"

MasterChef'te sezon başladığı andan itibaren en çok konuşulan isim olmayı başaran Deniz tepkilerin odağında. Rizeli Mehmet ve Ayşe'ye söyledikleriyle tepki çeken Deniz yarışmadaki tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Tüm yarışmacılarla ısrarla tartışmaya devam eden Deniz geçtiğimiz gün de Ayşe'ye sert çıkınca, bu kez Alper tepki göstermiş ve "Ayşe senin çocuğun değil ki" demişti.

Deniz'in tavırlarında hiçbir değişiklik olmadı. Yarışmacı Zeynep ile konuşurken "S.ktir git, kendimi yanında yetersiz hissediyorum, ne b.k izliyorsunuz!" diyerek şoke etti.

Zeynep ise "Kendine gel" dedi.

SEYİRCİLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

MasterChef izleyicileri Deniz'in bu tavrını çirkin buldu ve sosyal medyada "Acil gönderilmeli" yorumları yapıldı.

Bir izleyici "Mustafa, Furkan ve dahasının suçu neydi de her seferinde şefler tarafından ekran başında azarlanıyorlardı. Deniz'in yaptığının yarısını bile yapmadıkları halde kaç kez kovuldular mutfaktan Deniz'in ayrıcalığı ne?" diyerek isyan etti.



Başka bir izleyici ise "Sevimsiz, küfürbaz, terbiyesiz biri bu yarışmada yeri yok" dedi.