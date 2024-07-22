MasterChef'in yeni yarışmacısı Ayşe Ekiz oldu! Yayladan çektiği katılım videosu sosyal medyayı salladı

TV8’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Masterchef Türkiye'nin ana kadrosunu belli oluyor. Afyonkarahisarlı yarışmacı Ayşe Ekiz de ana kadroya girdi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını açıklayan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. Tüm aşamaları tek tek geçen Ayşe'nin ana kadroya girmeyi başarması sosyal medyada takdir topladı.

ÖVGÜLERLE BAHSETMİŞTİ

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu Ayşe Ekiz’den övgüyle bahsederek göstermiş olduğu gelişimden dolayı kendisini tebrik ettiler.

Afyonlu yarışmacı Ayşe Ekiz’in yaşadığı Afyonkarahisar Sultandağı Çukurcak Köyü ve Balaban Yaylası’nda başvuru videosu çekmesi yeniden gündeme geldi.