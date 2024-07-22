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  4. MasterChef'in yeni yarışmacısı Ayşe Ekiz oldu! Yayladan çektiği katılım videosu sosyal medyayı salladı

MasterChef'in yeni yarışmacısı Ayşe Ekiz oldu! Yayladan çektiği katılım videosu sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.07.2024 08:33
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MasterChef Türkiye 2024’ün ana kadrosuna katılan dokuzuncu isim Ayşe Ekiz oldu. Ayşe'nin katılım videosu sosyal medyayı salladı ve genç yarışmacıya dair pek çok yorum yapıldı. Ayşe için yapılan yorumlar dikkat çekti.

TV8’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Masterchef Türkiye'nin ana kadrosunu belli oluyor. Afyonkarahisarlı yarışmacı Ayşe Ekiz de ana kadroya girdi.

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Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını açıklayan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. Tüm aşamaları tek tek geçen Ayşe'nin ana kadroya girmeyi başarması sosyal medyada takdir topladı.

ÖVGÜLERLE BAHSETMİŞTİ

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu Ayşe Ekiz’den övgüyle bahsederek göstermiş olduğu gelişimden dolayı kendisini tebrik ettiler.

Afyonlu yarışmacı Ayşe Ekiz’in yaşadığı Afyonkarahisar Sultandağı Çukurcak Köyü ve Balaban Yaylası’nda başvuru videosu çekmesi yeniden gündeme geldi.

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YAYLADAKİ EVİ DE GÜNDEM OLDU

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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