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  4. MasterChef jürilerinin hamburger yeme şekli tepki çekti! "İğrenç görünüyorsunuz..."

MasterChef jürilerinin hamburger yeme şekli tepki çekti! "İğrenç görünüyorsunuz..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.10.2024 12:15
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MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde "tek hamlede hamburger yeme" iddiasına giren jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yeme şekilleri seyirciyi kızdırdı. Sosyal medyada "Mide bulandırıcı" yorumları yapıldı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Her gün birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı programın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Danilo Şef, ıslak hamburgeri tek hamlede yeme" iddiasını ortaya attı.

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YEME ŞEKİLLERİ TEPKİ ÇEKTİ: "MİDE BULANDIRICI"

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şefler, sevilen sokak lezzeti ıslak hamburgeri yarışmacılardan yapmalarını istedi. Danilo Zanna'nın ortaya attığı iddia ise seyircilerin hoşuna gitmedi. Şefler tek hamlede hamburger yeme yarışına girdi. 

Ortaya çıkan görüntü ise tepkiyle karşılandı. Şeflerin hamburgeri yeme şeklinin mide bulandırıcı olduğu belirtildi. Kimsenin hoşuna gitmeyen o anlar ise gündem oldu. 

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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