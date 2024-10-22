MasterChef jürilerinin hamburger yeme şekli tepki çekti! "İğrenç görünüyorsunuz..."

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Her gün birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı programın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Danilo Şef, ıslak hamburgeri tek hamlede yeme" iddiasını ortaya attı.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şefler, sevilen sokak lezzeti ıslak hamburgeri yarışmacılardan yapmalarını istedi. Danilo Zanna'nın ortaya attığı iddia ise seyircilerin hoşuna gitmedi. Şefler tek hamlede hamburger yeme yarışına girdi.
Ortaya çıkan görüntü ise tepkiyle karşılandı. Şeflerin hamburgeri yeme şeklinin mide bulandırıcı olduğu belirtildi. Kimsenin hoşuna gitmeyen o anlar ise gündem oldu.