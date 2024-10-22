MasterChef jürilerinin hamburger yeme şekli tepki çekti! "İğrenç görünüyorsunuz..."

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Her gün birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı programın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Danilo Şef, ıslak hamburgeri tek hamlede yeme" iddiasını ortaya attı.