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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun Serhat ve Güzide itirafı herkesi şaşırttı! 'Gıcık olmuştum'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Somer Sivrioğlu Berfu Yenenler'in YouTube'da sunduğu Talk Show Perileri programına konuk oldu. Sempatik tavırları ile dikkat çeken ünlü şef Serhat ve Güzide itirafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatı ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor. Somer Şef şimdi de Berfu Yenenler'in YouTube'da sunduğu Talk Show Perileri'ne konuk oldu.

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BOMBA İTİRAF

Özel hayatının yanı sıra MasterChef hakkında da açıklamalar yapan Somer Şef'in Serhat ve Güzide ile ilgili itirafı herkesi şaşırttı.
Berfu Yenenler Somer Şef'e "MasterChef'te en sinir olduğun yarışmacı kimdi?" şeklinde bir soru yöneltti. Ünlü şef iki yarışmacının ismini verdi.
İlk olarak MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın ismini veren Somer Şef, ilk tanıştıklarında ona gıcık olduğunu ifade etti.
Somer Şef "İlk başlarda Serhat'a bayağı gıcık olmuştum. Çünkü geldi ukalalık yaptı falan ya ben çok rahat yaparım diye. Sonra tanıdıkça çok sevdim tabii." açıklamasını yaptı.
Serhat'ın ardından bir yarışmacıya daha sinir olduğunu belirten Somer Şef bu yarışmacının ilk sezondan olduğunu söylerken, ismini bütün ısrarlara rağmen söylemedi.
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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Somer Sivrioğlu sosyal medya
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