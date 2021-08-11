MasterChef kim kazandı? Kadroya kim girdi?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'te ana kadroya giren 8. isim bugün belli oldu. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde ana kadroya giren isim Hamza Mercimek olmuştu. Bugün şefler, yarışmacılardan fıstık ezmesi kullanarak tabak hazırlamalarını istedi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadro heyecanı sürüyor. Jüriler bugün yarışmacılardan fıstık ezmesi kullanarak tabak hazırlamalarını istedi.

Hem süre hem de birbiriyle yarışan yarışmacılar fıstık ezmesi kullanarak birbirinden farklı tabaklar ortaya çıkardılar.

MasterChef 2021 ana kadro seçimlerinde son ikiye Burcu Önal ve Araz Aknam kaldı. MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren isim ise Burcu Önal oldu.

DÜNÜN KAZANANI HAMZA MERCİMEK Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef'te ana kadroya girebilmek için yarışmacılar kıran kırana mücadele etti.