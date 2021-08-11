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MasterChef kim kazandı? Kadroya kim girdi?

11.08.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasında ana kadro heyecanı devam ediyor. Birbirinden renkli yarışmacılarıyla TV8 ekranlarında yayınlanan popüler program MasterChef'te geçtiğimiz gün ana kadroya giren isim Hamza Mercimek olmuştu. 10 Ağustos 2021 Salı yayınlanan MasterChef yeni bölümünde, ana kadroya giren 8. isim merak konusu oldu.

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'te ana kadroya giren 8. isim bugün belli oldu. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde ana kadroya giren isim Hamza Mercimek olmuştu. Bugün şefler, yarışmacılardan fıstık ezmesi kullanarak tabak hazırlamalarını istedi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadro heyecanı sürüyor. Jüriler bugün yarışmacılardan fıstık ezmesi kullanarak tabak hazırlamalarını istedi.
Hem süre hem de birbiriyle yarışan yarışmacılar fıstık ezmesi kullanarak birbirinden farklı tabaklar ortaya çıkardılar.
MasterChef 2021 ana kadro seçimlerinde son ikiye Burcu Önal ve Araz Aknam kaldı. MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren isim ise Burcu Önal oldu.

DÜNÜN KAZANANI HAMZA MERCİMEK

DÜNÜN KAZANANI HAMZA MERCİMEK
Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef'te ana kadroya girebilmek için yarışmacılar kıran kırana mücadele etti.
Jüriler yarışmacılardan yeni dünya temelli tabak hazırlamalarını istedi. Sınırlı süre içinde elinden geleni yapan yarışmacılar tatlı ve tuzlu tabaklar ortaya çıkardı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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