Masterchef Masterclass'ı hangi yarışmacı kazandı? Masterclass ödülü ne?

SOmer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef programında 7 Eylül yayınlanan yeni bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı. 7 Eylül MasterClass'ı kazanan ödülün sahibi oldu. MasterClass için en iyi 8 yarışmacı seçildi. İşte detaylar...

MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef programında şefler, MasterClass bölümünde yarışmacılara farklı konularda eğitim veriyor.

Kesme, pişirme, çeşitli mutfaklara ait yemekler hazırlama ve sunma gibi birçok alanda uzmanlığı olan şefler, yarışmacılara bu alanlarda bildiklerini anlatıyor.

Günün sonunda başarılı olan yarışmacılar ödül alıyor. MasterClass'ta sebze, et gibi ürünler hakkında püf noktalar paylaşılıyor.

MasterClass'ta şefler yarışmacılardan deniz mahsülleri yemeği yapmalarını istedi. Kazanan yarışmacıya hediye çeki verildi.