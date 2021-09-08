MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef Masterclass'ı hangi yarışmacı kazandı? Masterclass ödülü ne?

Masterchef Masterclass'ı hangi yarışmacı kazandı? Masterclass ödülü ne?

08.09.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında 7 Eylül 2021 Salı akşamı yayınlanan MasterChef programında Masterclass heyecanı yaşandı. Sezonun 3. MasterClass'ı bugün gerçekleşti. İlk olarak Mehmet Şef balık Masterclass'ı yaptı. Süre bitiminde ve şefler tadımlarını yaptıklarında ise MasterClass'ın kazananı yalnızca bir isim oldu. İşte detaylar...

SOmer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef programında 7 Eylül yayınlanan yeni bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı. 7 Eylül MasterClass'ı kazanan ödülün sahibi oldu. MasterClass için en iyi 8 yarışmacı seçildi. İşte detaylar...

MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef programında şefler, MasterClass bölümünde yarışmacılara farklı konularda eğitim veriyor.
Kesme, pişirme, çeşitli mutfaklara ait yemekler hazırlama ve sunma gibi birçok alanda uzmanlığı olan şefler, yarışmacılara bu alanlarda bildiklerini anlatıyor.
Günün sonunda başarılı olan yarışmacılar ödül alıyor. MasterClass'ta sebze, et gibi ürünler hakkında püf noktalar paylaşılıyor.
MasterClass'ta şefler yarışmacılardan deniz mahsülleri yemeği yapmalarını istedi. Kazanan yarışmacıya hediye çeki verildi.
Masterclass en iyi seçilen 8 yarışmacı: Eren, Şükrü, Safanur, Burcu, İbrahim, Azize, Dilara ve Emre oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

7 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Taliban, Türkiye'den isteğini açıkladı

Taliban, Türkiye'den isteğini açıkladı

Ölmeden önceki son paylaşımı dikkat çekti

Ölmeden önceki son paylaşımı dikkat çekti

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.