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MasterChef'te elenen isim Ezgi oldu! Kaşık da almıştı ama... Seyirci üzüldü: Çok erken oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.11.2024 07:23
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MasterChef'in bu haftaki eleme oyununda jürinin beğenmediği isim olan Ezgi yarışmadan elendi. Ezgi'nin elenmesi seyirciyi bir hayli üzdü. Sosyal medyada Ezgi için "Çok erken bir veda oldu ilk 5'i hak ediyordu" yorumları yapıldı.

17 Kasım 2024 Pazar akşamı MasterChef'te elenen isim sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda jüriden kaşık alan Ezgi MasterChef'e veda etti.

MasterChef'in bu bölümünde şefler bu kez yarışmacıları menengiç zeytini ile yaratıcılıklarını konuşturmaya davet etti.

Eda, Muratcan, Ezgi ve Alper eleme potasında büyük bir mücadele verdi. Son ikiye kalan isim ise Ezgi ve Alper oldu.

Şefler yaptığı oylamayla Ezgi'nin gitmesine karar verdi ve Ezgi en düşük puanı alarak hayallerine veda etti.

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KAŞIK FIRLATMIŞLARDI

Geçtiğimiz haftalarda tabağı çok beğenilen isme Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra kaşık fırlatmıştı. Ezgi o gün açıklamasında "Gururluyum, çok mutluyum. Stres altında yapabildiklerimi çok seviyorum. Evet, bugün birkaç kez size sinyalini verdim ama ben de hiç bu kadar kendime güvenerek bir tabak çıkarmamıştım daha önce. Ufak tefek düşüncelerim vardı ama 45 dakikada bu tabağı dönüştürebildiğim için kendimle gurur duyuyorum" demişti.

Ezgi'nin elenmesi seyirciyi de bir hayli üzdü. Sosyal medyada seyirciler "Ezgi hak etmedi", "Çok erken bir veda", "Kesinlikle ilk 5'te olmalıydı" yorumları yapıldı.

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MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM ŞAŞIRTTI

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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