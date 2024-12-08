7 Aralık MasterChef eleme adayı Erim oldu! Şirin, Beyza ve Emre de potada...

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Şirin, Beyza ve Emre eleme potasına gitmişti. Şimdi ise gözler, 7 Aralık MasterChef'te eleme potasına hangi yarışmacının katılacağına çevrildi. İşte 7 Aralık MasterChef son eleme adayı!

DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

Yarışmacılar, ilk 8'e girebilmek için birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyor. Hafta boyunca yapılan yarışmaların ardından Şirin, Beyza ve Emre eleme potasına girdi. Yarışmanın ilk etabında Eda ve Onur, en iyi tabakları hazırlayarak ilk 8'e girmeyi başardı.

ELEME POTASINDAKİ İSİM

İkinci etapta ise, Mehmet, Danilo ve Somer Şef, yarışmacılardan sıfır atık konseptine uygun olarak arta kalan ürünlerden bir tabak yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından Alper ve Erim son ikiye kaldı ve haftanın 4. eleme adayı Erim oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Erim’in tabağı için “Şef sosu böyle olamaz. Emek az, en fazla 25-30 dakikalık bir tabak. Şeker bizi çok rahatsız etti. Alışkın olmadığımız bir Erim tabağı” dedi.

HAMSİLİ PİLAV YAPTILAR

7 Aralık akşamı ekrana gelen bölümde ise, konuk jüri olarak Erşan Yılmaz katıldı. Şefler ve Yılmaz, yarışmacılardan Karadeniz'in en sevilen yemeklerinden hamsili pilav yapmalarını istedi. Bu heyecan dolu bölüm, izleyicileri ekran başına kilitledi.