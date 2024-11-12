MasterChef'te Onur ve Erim birbirine girdi! Dalga geçilmesine daha fazla dayanamadı! 'Aptal mısınız?' tepkisi...

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de finale yaklaştıkça elemelerin heyecanı da giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta, Kaan, Nigar, Eda ve Semih'in yarıştığı eleme potasından Nigar çıkamadı.

Yarışmaya veda eden Nigar, "Buraya gelmekten çok mutluyum, özellikle sizleri tanıdığım için. Çok şey öğrendim, gerçekten öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Hep derlerdi bu yaştan sonra niye gidiyorsun, ama ben aslında bunun bir kanıtı oldum. 50 yaşından sonra da insan birçok şeyi yapabiliyormuş. Gerçekten buraya psikolojiyi yöneten kalıyor. Psikoloji gerçekten çok bir şey. Bir şekilde idare edebiliyorsunuz ama psikolojininizi idare edemediğiniz zaman bu hayatınıza yansıyor. Bir önceki hafta takım oyununda kaybetmek bile insanın psikolojisini bozuyor o tabağı kazanamamak. Sizlerle her zaman birlikte olmak istiyorum. Yapacağım işlerde her zaman sizleri de görmek istiyorum." demişti.