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MasterChef'te Onur ve Erim birbirine girdi! Dalga geçilmesine daha fazla dayanamadı! 'Aptal mısınız?' tepkisi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.11.2024 09:32
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MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tansiyonu yüksek bir haftaya başladı. Nigar'ın elenmesinin ardından Onur ve Erim arasında ipler koptu. Erim, ağlamasıyla dalga geçildiği için tepki gösterdi.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de finale yaklaştıkça elemelerin heyecanı da giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta, Kaan, Nigar, Eda ve Semih'in yarıştığı eleme potasından Nigar çıkamadı.

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Yarışmaya veda eden Nigar, "Buraya gelmekten çok mutluyum, özellikle sizleri tanıdığım için. Çok şey öğrendim, gerçekten öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Hep derlerdi bu yaştan sonra niye gidiyorsun, ama ben aslında bunun bir kanıtı oldum. 50 yaşından sonra da insan birçok şeyi yapabiliyormuş. Gerçekten buraya psikolojiyi yöneten kalıyor. Psikoloji gerçekten çok bir şey. Bir şekilde idare edebiliyorsunuz ama psikolojininizi idare edemediğiniz zaman bu hayatınıza yansıyor. Bir önceki hafta takım oyununda kaybetmek bile insanın psikolojisini bozuyor o tabağı kazanamamak. Sizlerle her zaman birlikte olmak istiyorum. Yapacağım işlerde her zaman sizleri de görmek istiyorum." demişti.

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ONUR VE ERİM BİRBİRİNE GİRDİ!

Nigar elendikten sonra arkadaşlarına veda etmek için kulise gittiğinde Onur ve Erim arasında tartışma yaşandı. Nigar gözyaşları içinde "Tansiyonum yükseliyor, hiç iyi değilim" dedikten sonra Erim de dayanamayıp ağladı. Erim'i gören Onur ise gülmeye başlayınca ipler koptu.

Erim, "Gider sizi şikayet ederim. Rol yapacak bir adam asla değilim. Bu konu hakkında da sakın. Niye gülüyorsun? Saçma sapan konuşmayın. Ben ağlıyorum siz rol yapıyorum sanıp gülüyorsunuz. Sinirlerim bozuldu aptal mısınız nesiniz?" dedi.

Onur da, "Sakın bana öyle konularla gelme canımı sıkma. Terbiyesizlik yapma. Ne diyorsun sen?" yanıtın verdi. Daha sonra ikili kulisten ayrıldı. Bu tartışmanın ardından da birçok kullanıcı Onur'a Erim'le dalga geçtiği için tepki gösterdi. 

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...
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Masterchef
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