SON DAKİKA | Diyarbekirspor'a el konuldu! Şirketler, araçlar, arsa ve daireler de var...

Son dakika haberi: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon dalgası yapıldı. Söz konusu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu. Kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları öğrenildi. İşte detaylar...

Devrim Karadağ

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

SPOR KULÜBÜ ÜZERİNDEN PARA AKLAMIŞLAR

5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları öğrenildi.

Yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

DİYARBEKİRSPOR'A EL KONULDU

Operasyon sonucunda 3 şirket, Diyarbekirspor futbol kulübü, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

