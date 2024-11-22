MasterChef'te şaşırtan kavga! Onur ve Semih birbirine girdi, tepkiler yükseldi! 'Rezilsin...'

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de final heyecanı her geçen hafta yükselirken yarışmacılar da yaşadıkları gerilimlerle karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz günlerde Nigar'ın elenmesinin ardından Onur ve Erim kuliste kavga etmişti. Nigar gözyaşları içinde "Tansiyonum yükseliyor, hiç iyi değilim" dedikten sonra Erim de dayanamayıp ağlamıştı. Erim'i gören Onur ise gülmeye başlayınca ipler kopmuştu.
Bu hafta ise yine kuliste Onur ve Semih kavga etti. Takım oyununu kaybettikten sonra oyunu değerlendirmek için kulise gelen yarışmacılara Onur sitem etti. Onur, "Oyunu kendi ellerimizle verdik" dedi. Semih de "Sana bir şey söyleyeceğim. Mesela yükseliyorsun orada aslında kız başlamış." dediği sırada Onur Semih'in konuşmasını keserek "Çünkü her kafadan ses çıkıyor odaklanamıyorum. Oyundan çıktım sinirliyim" sözleriyle tepki gösterdi.
Semih de "Tek sen sinirli değilsin burada sana yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi. Yine kesince de semih sinirlendi. "Bir şey söylemeye çalıştım ağzıma tıkadın lafı. Çocuk yok senin karşında. Tek sen sinirli değilsin. Sen özel ya da sinirli değilsin. Orada sesimi kısıyorum hak ediyorsun şu an. Kaybetmeyi hazmedemiyorsun." ifadelerini kullandı.
Onur da "Ben özelim demiyorum. Elini indir. Kaybetmeyi sevmiyorum doğrudur. Semih sus" deyince iyice ortalık gerildi. "Ne sus tek kendini mi sinirli sanıyorsun Onur? Nereye kadar susacağım ben? Sanıyorsun ki ben mükemmelim. Sinirli adama denk gelmemişsin. Boş yapma Onur." sözleriyle yükseldi. Onur da "Bana boş yapma falan deme. Haddini bil." yanıtını verdi. Diğer yarışmacılar da Semih ve Onur'u uzaklaştırdı.
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