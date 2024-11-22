MasterChef'te şaşırtan kavga! Onur ve Semih birbirine girdi, tepkiler yükseldi! 'Rezilsin...'

Bu hafta ise yine kuliste Onur ve Semih kavga etti. Takım oyununu kaybettikten sonra oyunu değerlendirmek için kulise gelen yarışmacılara Onur sitem etti. Onur, "Oyunu kendi ellerimizle verdik" dedi. Semih de "Sana bir şey söyleyeceğim. Mesela yükseliyorsun orada aslında kız başlamış." dediği sırada Onur Semih'in konuşmasını keserek "Çünkü her kafadan ses çıkıyor odaklanamıyorum. Oyundan çıktım sinirliyim" sözleriyle tepki gösterdi.