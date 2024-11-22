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MasterChef'te şaşırtan kavga! Onur ve Semih birbirine girdi, tepkiler yükseldi! 'Rezilsin...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.11.2024 09:38
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MasterChef Türkiye'de her hafta mücadele devam ederken yarışmanın yeni bölümünde geçtiğimiz günlerde Erim'le tartışan Onur, bu hafta Semih'le gerildi. İkili arasında tansiyonun yükseldi kavga sosyal medyada gündem oldu. Onur'a seyirciler tepki gösterdi.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de final heyecanı her geçen hafta yükselirken yarışmacılar da yaşadıkları gerilimlerle karşı karşıya geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Nigar'ın elenmesinin ardından Onur ve Erim kuliste kavga etmişti. Nigar gözyaşları içinde "Tansiyonum yükseliyor, hiç iyi değilim" dedikten sonra Erim de dayanamayıp ağlamıştı. Erim'i gören Onur ise gülmeye başlayınca ipler kopmuştu.

MasterChef'te Onur ve Erim birbirine girdi! 'Aptal mısınız?' MasterChef'te Onur ve Erim birbirine girdi! 'Aptal mısınız?'
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ONUR VE SEMİH BİRBİRİNE GİRDİ!

Bu hafta ise yine kuliste Onur ve Semih kavga etti. Takım oyununu kaybettikten sonra oyunu değerlendirmek için kulise gelen yarışmacılara Onur sitem etti. Onur, "Oyunu kendi ellerimizle verdik" dedi. Semih de "Sana bir şey söyleyeceğim. Mesela yükseliyorsun orada aslında kız başlamış." dediği sırada Onur Semih'in konuşmasını keserek "Çünkü her kafadan ses çıkıyor odaklanamıyorum. Oyundan çıktım sinirliyim" sözleriyle tepki gösterdi. 

"SEN SİNİRLİ ADAMA DENK GELMEMİŞSİN"

"SEN SİNİRLİ ADAMA DENK GELMEMİŞSİN"

Semih de "Tek sen sinirli değilsin burada sana yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi. Yine kesince de semih sinirlendi. "Bir şey söylemeye çalıştım ağzıma tıkadın lafı. Çocuk yok senin karşında. Tek sen sinirli değilsin. Sen özel ya da sinirli değilsin. Orada sesimi kısıyorum hak ediyorsun şu an. Kaybetmeyi hazmedemiyorsun." ifadelerini kullandı. 

Onur da "Ben özelim demiyorum. Elini indir. Kaybetmeyi sevmiyorum doğrudur. Semih sus" deyince iyice ortalık gerildi.  "Ne sus tek kendini mi sinirli sanıyorsun Onur? Nereye kadar susacağım ben? Sanıyorsun ki ben mükemmelim. Sinirli adama denk gelmemişsin. Boş yapma Onur." sözleriyle yükseldi. Onur da  "Bana boş yapma falan deme. Haddini bil." yanıtını verdi.  Diğer yarışmacılar da Semih ve Onur'u uzaklaştırdı.

ONUR'A TEPKİLER YÜKSELDİ: "REZİLSİN"

ONUR'A TEPKİLER YÜKSELDİ: "REZİLSİN"
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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