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  4. MasterChef'te Şirin'in o hamlesi Beyza'yı çileden çıkardı! Hiç çekinmeden hesap sordu...

MasterChef'te Şirin'in o hamlesi Beyza'yı çileden çıkardı! Hiç çekinmeden hesap sordu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.10.2024 09:41
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MasterChef Türkiye'de her hafta yaşanan eleme heyecanı bu hafta da tansiyonu yüksek etaplarla devam etti. Erkeklerin sayıca üstün olduğu yarışmada kadın yarışmacıların birbirini yazması Beyza'yı çileden çıkardı. Eda'yı yazan Şirin'e patladı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin en sevilen ve başarılı yarışmacılarından biri olan Beyza, yaptığı tabakların yanında sempatik tavırlarıyla da gündem olmayı başaran bir isim.

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İyi niyetiyle de seyircinin kalbini kazanan Beyza, yarışmada emin adımlarla ilerlerken kadın yarışmacıların sayı olarak az olması dikkatlerden kaçmadı. Erkeklerin sayıca üstün olduğu yarışmada Beyza, sık sık birlik olmaları gerektiğini savundu.

BEYZA ÇİLEDEN ÇIKTI: "SENİN OYUNLA GİTTİ"

BEYZA ÇİLEDEN ÇIKTI: "SENİN OYUNLA GİTTİ"

Düellolar sonrasında haftanın eleme adaylarının belirlendiği etaplarda Şirin'in Eda'yı yazması Beyza'yı çileden çıkardı. "Kızlar siz niye yazıyorsunuz? Düşünmeyeceksiniz kızları yazmayacaksınız. Geçsin geçmesin istediğin kişiyi yaz. Hakan'ı, Kaan'ı yaz. Eda'yı niye yazıyorsun? Senin oyunla gitti Eda." sözleriyle isyan etti.

Şirin de Beyza'ya "Oraya gidince isim yazmaya bakıyorum aklıma adam gelmiyor. Kim geçti, kim geçmedi.Ben de kendime bir an 'Ben ne yaptım?' dedim." yanıtını verdi. 

Sosyal medyada ise Beyza'ya destek yağdı. O yorumlardan bazıları...

Sosyal medyada ise Beyza'ya destek yağdı. O yorumlardan bazıları...
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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