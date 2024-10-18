MasterChef'te Şirin'in o hamlesi Beyza'yı çileden çıkardı! Hiç çekinmeden hesap sordu...

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin en sevilen ve başarılı yarışmacılarından biri olan Beyza, yaptığı tabakların yanında sempatik tavırlarıyla da gündem olmayı başaran bir isim.