MasterChef'te Şirin'in o hamlesi Beyza'yı çileden çıkardı! Hiç çekinmeden hesap sordu...

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin en sevilen ve başarılı yarışmacılarından biri olan Beyza, yaptığı tabakların yanında sempatik tavırlarıyla da gündem olmayı başaran bir isim.
İyi niyetiyle de seyircinin kalbini kazanan Beyza, yarışmada emin adımlarla ilerlerken kadın yarışmacıların sayı olarak az olması dikkatlerden kaçmadı. Erkeklerin sayıca üstün olduğu yarışmada Beyza, sık sık birlik olmaları gerektiğini savundu.
Düellolar sonrasında haftanın eleme adaylarının belirlendiği etaplarda Şirin'in Eda'yı yazması Beyza'yı çileden çıkardı. "Kızlar siz niye yazıyorsunuz? Düşünmeyeceksiniz kızları yazmayacaksınız. Geçsin geçmesin istediğin kişiyi yaz. Hakan'ı, Kaan'ı yaz. Eda'yı niye yazıyorsun? Senin oyunla gitti Eda." sözleriyle isyan etti.
Şirin de Beyza'ya "Oraya gidince isim yazmaya bakıyorum aklıma adam gelmiyor. Kim geçti, kim geçmedi.Ben de kendime bir an 'Ben ne yaptım?' dedim." yanıtını verdi.