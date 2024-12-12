MasterChef'teki torpil iddiaları ortalığı karıştırdı! Jüri o yarışmacıyı kayırıyor mu? Seyirciden tepki yağdı...

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda en dikkat çeken isimlerinden biri olan Beyza,'nın geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza sonucunda yüzü yanmıştı. Sevenlerini korkutan yarışmacı iki hafta süren tedavinin ardından yarışmaya dönmüştü. Şimdilerde kadın yarışmacılarla yaşadığı sorun nedeniyle gündeme gelen Beyza'yla ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

TORPİL İDDİALARI GÜNDEME GELDİ!

Özellikle Eda'yla yaşadığı gerilim nedeniyle tartışma yaşayan Beyza, ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanınca torpil iddiaları gündeme geldi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Beyza'nın torpilli olduğunu savundu. Özellikle Erim'in Beyza için "2'de 2 dün, bugün 2'de 2, 4'te 4" demesi ve ardından da Alper'in "Yarın da 6'da 6 yapar." demesi torpil tartışmasını alevlendirdi.