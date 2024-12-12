MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'teki torpil iddiaları ortalığı karıştırdı! Jüri o yarışmacıyı kayırıyor mu? Seyirciden tepki yağdı...

MasterChef'teki torpil iddiaları ortalığı karıştırdı! Jüri o yarışmacıyı kayırıyor mu? Seyirciden tepki yağdı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.12.2024 20:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye şu sıralar torpil iddiaları nedeniyle gündeme geliyor. Sevilen yarışmacı Beyza'nın dokunulmazlık kazanması ve bazı yarışmacıların aralarındaki konuşmalarda torpil imaları yapması sosyal medyada konuşuluyor. Birçok seyirci duruma ise tepki gösteriyor.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda en dikkat çeken isimlerinden biri olan Beyza,'nın geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza sonucunda yüzü yanmıştı. Sevenlerini korkutan yarışmacı iki hafta süren tedavinin ardından yarışmaya dönmüştü. Şimdilerde kadın yarışmacılarla yaşadığı sorun nedeniyle gündeme gelen Beyza'yla ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

1200xauto (1)

Beyza; Şirin ve Eda ile kavga etti! Seyirci isyanda... Beyza; Şirin ve Eda ile kavga etti! Seyirci isyanda...

TORPİL İDDİALARI GÜNDEME GELDİ!

Özellikle Eda'yla yaşadığı gerilim nedeniyle tartışma yaşayan Beyza, ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanınca torpil iddiaları gündeme geldi.

beyza-2

Sosyal medyada birçok kullanıcı Beyza'nın torpilli olduğunu savundu. Özellikle Erim'in Beyza için "2'de 2 dün, bugün 2'de 2, 4'te 4" demesi ve ardından da Alper'in "Yarın da 6'da 6 yapar." demesi torpil tartışmasını alevlendirdi.

Ekran görüntüsü 2024-12-12 195731

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran ile savaş açıklaması! Dikkat çeken Netanyahu sözleri: 'Güvenmiyorum'

İran ile savaş açıklaması! Dikkat çeken Netanyahu sözleri: 'Güvenmiyorum'

Özel'den MİT Başkanı Kalın'a 'Emevi Camii'nde namaz' tepkisi

Özel'den MİT Başkanı Kalın'a 'Emevi Camii'nde namaz' tepkisi

Yürek yakan olay! Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Yürek yakan olay! Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu!

Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu!

18 yıllık yasak son buluyor!

18 yıllık yasak son buluyor!

Hain teröristler sivil halka ateş açtı

Hain teröristler sivil halka ateş açtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.