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  4. MasterChef Türkiye'de elenen isim Alper mi? Fragman sonrası sosyal medya karıştı

MasterChef Türkiye'de elenen isim Alper mi? Fragman sonrası sosyal medya karıştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.12.2024 14:45
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MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren yarışmacılardan birinin yemekleri yere düşerken, Mehmet Şef’in açıklamaları Alper’in elendiği iddialarını güçlendirdi. Sosyal medyada bu anlar hızla yayıldı. MasterChef elenen isim Alper mi?

MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren Şirin, Alper, Erim ve Eda, yayınlanan fragmanda yarışmaya devam edebilmek için büyük bir mücadele sergiledi. MasterChef'te kim elendi merak edilirken fragman sosyal medyayı salladı.

MasterChef veda gecesi fragmanında bir yarışmacının yemeklerinin yere düşmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bu kişinin Alper olabileceği konuşulmaya başlandı.

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Mehmet Şef'in, "Tabak düştükten sonra görüntüleri izledim, niyet okumak haddimiz değil ama orada başka bir şey seziyorum" açıklamasının ardından, Alper'in elendiği iddiaları sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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