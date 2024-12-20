MasterChef Türkiye'de Onur "Hiç iyi değilim" diyerek ağlamaya başladı! Seyirci dayanamadı

MasterChef Türkiye'de ceket yarışları devam ediyor. MasterChef Türkiye yarışmasında final geri sayım devam ederken ilginç anlar da yaşanıyor. Masterchef Onur'un yaşadıkları gündemde.

MASTERCHEF DÖRDÜNCÜ CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ikinci oyun sonrası Eda 41 puan, Onur 45 puan, Erim 47 puan ve Şirin 40,5 puan aldı. Böylece 47 puan ile dördüncü ceketi Erim aldı.

MasterChef Türkiye'de ilk ceketin sahibi Beyza olurken ikinci ceketi de Kerem kazandı. Semih ise 3. ceketi kazanan isim oldu.

MASTERCHEF ONUR'A NE OLDU?

Masterchef Türkiye'de ceketler kazanılırken yarışma boyunca başarısıyla adından söz ettiren Onur ise henüz ceket alamadı. Onur son olarak MasterChef fragmanındaki haliyle gündeme geldi.



"Ben hiç iyi değilim şef" diyerek bir anda ağlamaya başlayan Onur herkesi şoke etti. O anlar sosyal medyada da çok konuşuldu. Onur'un ağladığı anlara seyirci isyan etti ve torpil iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada "Siz bizimle alay mı ediyorsunuz?", "Hakkın yendi", "Yazık çok üzüldüm bu strese değer mi?" yorumları yapıldı.

İşte sosyal medyanın gündemindeki MasterChef Onur'a yapılan yorumlar: