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MasterChef yarışmacısı Talha Enes Yıldız jürileri neden kızdırdı? Gözyaşlarına boğuldu!

10.07.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programına bu akşam iddialı yarışmacı Talha Enes Yıldız damga vurdu. Yarışmaya gelmeden önce 32 kilo verdiğini söyleyen ve "Şeflere güzel bir şekilde sunum yapacağımdan eminim" ifadelerini sarf eden Talha Enes Yıldız, yaptığı hatalar nedeniyle jürilerden sitem yedi. Peki MasterChef yarışmacısı Talha Enes Yıldız jürileri neden kızdırdı? İşte ayrıntılar...

MasterChef programında jüri üyelere tabak hazırlayan yarışmacı Talha Enes Yıldız, yaptığı hatalar nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Danilo Zanna yemeği tattıktan sonra kaşığı fırlattı! Peki MasterChef yarışmacısı Talha Enes Yıldız jürileri neden kızdırdı? İşte ayrıntılar...

MasterChef'te neler oldu?

Talha Enes Yıldız 24 yaşında ve yarışmaya Aydın'dan katıldı. Yıldız, yarışmaya gelmeden önce 32 kilo verdiğini söyledi ve "Şeflere güzel bir şekilde sunum yapacağımdan eminim" diye konuştu.
MasterChef önlüğünü alacağına emin olduğunu dile getiren Yıldız Erzurumlu olduğunu ve Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünü okuduğunu söyledi. Aşçılığa küçüklüğünden beri ilgili olduğunu şeflere aktardı.
Jürilere Bonfile Cafe De Paris yapacağını ve patates kızartmasıyla sunacağını söyleyen Yıldız kendi yaptığı dondurmayı da sunacağını ifade etti. Bunun ardından jüriler "Hangisinin tadına bakacağız?" diye sitem etti.
Yıldız yemeği hazırlama aşamasına geçtiğinde Danilo Şef, bonfileyi neden burada pişirmediğini sordu. Böylece yarışmacının bonfileyi arkada pişip jüri karşısına çıktığı anlaşıldı. Çok geçmeden Mehmet Şef "Patatesi de mi kızarttın?" diye sorunca Yıldız, "Özür dilerim yanlış yaptıysam" dedi. Ardından Somer Şef "Eti pişirip mi geldin?" sorusunu yöneltti. Mehmet Şef ise "Eti içerde tabağa koyup elinle alıp gelseydin" dedi.

DANİLO ŞEF KAŞIĞI FIRLATTI!

DANİLO ŞEF KAŞIĞI FIRLATTI!
Yıldız yemeği hazırlarken Danilo Şef "Talhacım keşke eti ısıtsaydın soğuk olmadı mı?" diye sitem etti. Süre bittiğinde yemeğin tadına bakmaya giden Danilo Şef dondurmayı beğendiğini ve bonfile yerine dondurmayı sunsaydı daha doğru olacağını söyledi. Dondurmadan bir kaşık alan Danilo Şef kaşığı fırlattı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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