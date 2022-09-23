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Mata'dan sürpriz talep! İşte forma numarası

23.09.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Juan Mata, şu ana kadar henüz forma şansı bulamamıştı. Önümüzdeki haftalarda taraftarların karşısına çıkması beklenen İspanyol oyuncunun Galatasaray'da giyeceği forma numarası belli oldu. İşte detaylar...

Juan Mata

Juan Mata

İSP İspanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, sezonun en flaş transferlerini yaparak adından söz ettirmişti. Sarı-Kırmızılı ekip yaz transfer döneminde birçok isimle kadrosunu güçlendirirken en çok konuşulan isimlerden biri de Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata oldu.

Sarı-Kırmızılılar Mata transferi ile taraftarlarının yüzünü güldürürken, İspanyol oyuncu Galatasaray'da giyeceği forma numarasını da belirledi.

İŞTE MATA'NIN FORMA NUMARASI

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Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, forma numarasını seçerken geçtiğimiz yıl annesini kaybetmesinden dolayı anne ve babasının doğum tarihini dikkate aldı. Ebeveynlerinin 1964 doğumlu olması nedeniyle yıldız futbolcu forma numarasını 64 olarak belirlediği öğrenildi.

JUAN MATA FOTOĞRAFLARI

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