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Mata geldi, ortalık yıkıldı! 'Benekli Ayhan' ile benzerliği herkesi şaşırttı

08.09.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata'yı İstanbul'a getirdi. 1988 doğumlu oyuncunun yeni tarzı herkesi şaşırttı. Kısa saçlarıyla kameralar karşısına çıkan Mata hakkında kısa süre içinde binlerce tweet atıldı. Sosyal medyada ''Benekli Ayhan'' olarak bilinen fenomene benzetilen Mata, şimdiden gündeme oturdu.

Transferin son saatlerinden adeta ayağa kalkan Galatasaray, Juan Mata'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Juan Mata imza için İstanbul'a geldi.

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benekli ayhan galatasaray juan mata
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